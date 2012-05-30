Про стан кісток "розповість" аналіз

Учені розробили метод діагностики стану кісток зі аналізом сечі. Зараз лікарі використовують рентген для визначення щільності кісток, але з його допомогою можна виявити проблеми тільки на стадії значних пошкоджень.

Учені з Університету Арізони і співробітники НАСА запропонували аналізувати ізотопи кальцію в сечі. Шляхом експерименту було виявлено, що якщо в кістках порушується мінеральний баланс, то різниця легких і важких ізотопів в сечі змінюється. В процесі формування кісткової тканини легші ізотопи кальцію проникають в кістку швидше, ніж важкі.

У дослідженні взяли участь 10 здорових добровольців, яким призначили 30-денний постільний режим. У такому стані кістки починають виснажуватися. Нова технологія змогла зафіксувати початок цього процесу вже після 1-го тижня постільного режиму.

meddaily.ru