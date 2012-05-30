5 способів уникнути зайвих калорій

Маленькі кроки, які приведуть до стійкого результату: вивчіть ці п`ять звичок, і скоро ви помітите, що зайва вага зникне.

Одна з головних причин, з якої не вдається привести свою вагу в норму - різка і тому болюча для організму зміна раціону. Щоб ефект був довгостроковим, дієтологи радять діяти поступово.

Так, дослідженнями доведено, що скорочення добової кількості споживаних калорій всього на 100 одиниць дозволяє протягом року скинути 500- 1000 г ваги.

Той, хто страждає від серйозної надмірної ваги - повинен піти на крок далі. Але навіть скорочення щоденного раціону на 500 ккал можна провести безболісно, якщо зменшити кількість калорій на 250 і одночасно включити у свій розпорядок дня щоденні прогулянки протягом 30-45 хвилин. Така тактика дозволить скинути зайвих півкіло ваги протягом тижня.

Які ще "щадні" способи допоможуть захистити себе від зайвих калорій.

1. Починайте з салату...

...і протягом дня ви з`їсте менше - стверджують вчені з університету Пенсільванії. Вони провели дослідження за участю 33 жінок.

В результаті з`ясувалося, що ті жінки, які з`їдали на обід грецький салат за 20 хвилин до головної страви (пропонувалася паста), протягом всього наступного дня їли менше, так що загальна калорійність їх денного раціону скорочувалася на 10%.

2. Беріть подвійну порцію салату

Замість основної страви! Не секрет, що порції салату та інших закусок порівняно невеликі. А якщо врахувати їх низьку калорійність - можете не сумніватися, що відмовившись від м`яса з картоплею або пасти і взявши замість цього подвійний салат і перше блюдо - ви зменшите кількість споживаних калорій.

3. Вмочайте виделку в соус

Якщо салатна заправка або соус подаються окремо - не поспішайте перекидати соусницю на страву, а також не занурюйте в калорійну субстанцію шматок на виделці. Краще вмочіть у соус порожню виделку - і тільки після цього установіть на неї салат або м`ясо. Цей обманний маневр дозволить уникнути до 500 калорій.

4. Будьте обережні: кава!

Напої на основі кави з різними добавками можуть посперечатися в калорійності з повним обідом. Так, велика порція кави "Мокко" з цільним молоком таїть у собі близько 400 ккал укупі з 22 г жиру і 33 г цукру - для порівняння, та ж калорійність у сандвічі з куркою. Якщо ви не можете пити каву без вершків - вибирайте знежирене молоко.

5. Ходіть і говоріть...

Наступного разу, коли задзвонить ваш мобільний, візьміть слухавку і вирушайте розім`ятися. Дуже корисна практика - поєднувати розмову по телефону з ходьбою. Адже необтяжливої 10-хвилинної прогулянки кожен робочий день цілком достатньо для того, щоб спалювати 1 000 ккал на місяць і розпрощатися з 1,5 кг за рік.

zhinka.info