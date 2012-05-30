Дефіцит вітаміну D загрожує інсультом

Дефіцит вітаміну D підвищує ризик розвитку ішемічного інсульту на 22%, прийшли до висновку учені з Гавайського університету (США). Разом з тим, зв`язок ризику геморагічного інсульту з браком вітаміну не виявлений.

В ході дослідження фахівці вивчили дані 7,5 тис. осіб за наслідками 34-річного спостереження. Аналіз показав, що найменша ймовірність ішемічного інсульту була серед людей, які не відчували дефіциту сонячних променів, регулярно вживали багаті вітаміном D продукти – горіхи, жирну рибу. З віком синтез вітаміну сповільнюється, тому літнім людям часто рекомендують приймати добавки вітаміну D.

При ішемічному інсульті (інфаркті мозку) тромб закупорює кровоносну судину в мозку. Для геморагічного інсульту характерний розрив однієї з судин і крововилив в мозок. Співвідношення частоти ішемічних і геморагічних типів інсульту складає 4 до 1.

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