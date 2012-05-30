Листя винограду зніме втому ніг

У чер­во­но­го ви­но­гра­ду безліч пе­ре­ваг, але го­лов­не - поліфеноли - ре­чо­ви­ни, здатні зміцнювати во­лок­на ко­ла­ге­ну і елас­ти­ну, по­вер­та­ти шкірі молодість, ре­гу­лю­ва­ти обмін ре­чо­вин і поз­бав­ля­ти від важкості в но­гах, зміцнюючи су­ди­ни і ре­гу­лю­ю­чи кис­не­вий обмін в крові.

З цією здатністю чер­во­но­го ви­но­гра­ду, яку вчені на­зи­ва­ють ангіопротекторною функцією, вар­то розібратися детальніше.

Зміцнення стінок су­дин і по­си­лен­ня капілярного кровообігу влітку і взим­ку рятує нас від бо­лю, набряків в но­гах, позбавляє від син­дро­му втом­ле­них ніг, що викликається недостатнім відтоком крові.

Крім то­го, флавоноїди чер­во­но­го ви­но­гра­ду та­кож зміцнюють сер­це, нормалізують тиск і по­вер­та­ють нам при­род­ний рум`янець, зав­дя­ки по­си­лен­ню мікроциркуляції в капілярах.

Ви­но­град­не лис­тя і здорові су­ди­ни

А те­пер ува­га: ви­но і ви­но­град - це приємно, але потрібних нам ре­чо­вин у них зовсім не­ба­га­то. Як бу­ти? Є більш про­дук­тив­не дже­ре­ло флавоноїдів ви­но­гра­ду - ви­но­град­не лис­тя! При­чо­му про їх цілющі властивості бу­ло відомо за­дов­го до від- криття антиоксидантів.

Ме­ди­ка­ми дав­но вже бу­ло відмічено, що се­ред сільських ро­бо­чих французькі збирачі ви­но­гра­ду ду­же рідко скар­жи­ли­ся на на­бря­ки щи­ко­ло­ток, вто­му, біль у но­гах, хо­ча і про­во­ди­ли цілі дні за мо­но­тон­ною сто­я­чою ро­бо­тою.

Зви­чай­но ж, ніякого ди­ва в цьо­му не бу­ло: ви- ноградарі здав­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ли місцевий ме­тод лікування - ком­пре­си і при­моч­ки з лис­тя чер­во­но­го ви­но­гра­ду.

Ви­я­ви­ло­ся, що са­ме ви­но­град­не лис­тя - дже­ре­ло по­т­уж­них антиоксидантів, що підвищують міц- ність і еластичність кро­во­нос­них су­дин.

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