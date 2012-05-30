Листя винограду зніме втому ніг
Компреси та примочки
У червоного винограду безліч переваг, але головне - поліфеноли - речовини, здатні зміцнювати волокна колагену і еластину, повертати шкірі молодість, регулювати обмін речовин і позбавляти від важкості в ногах, зміцнюючи судини і регулюючи кисневий обмін в крові.
З цією здатністю червоного винограду, яку вчені називають ангіопротекторною функцією, варто розібратися детальніше.
Зміцнення стінок судин і посилення капілярного кровообігу влітку і взимку рятує нас від болю, набряків в ногах, позбавляє від синдрому втомлених ніг, що викликається недостатнім відтоком крові.
Крім того, флавоноїди червоного винограду також зміцнюють серце, нормалізують тиск і повертають нам природний рум`янець, завдяки посиленню мікроциркуляції в капілярах.
Виноградне листя і здорові судини
А тепер увага: вино і виноград - це приємно, але потрібних нам речовин у них зовсім небагато. Як бути? Є більш продуктивне джерело флавоноїдів винограду - виноградне листя! Причому про їх цілющі властивості було відомо задовго до від- криття антиоксидантів.
Медиками давно вже було відмічено, що серед сільських робочих французькі збирачі винограду дуже рідко скаржилися на набряки щиколоток, втому, біль у ногах, хоча і проводили цілі дні за монотонною стоячою роботою.
Звичайно ж, ніякого дива в цьому не було: ви- ноградарі здавна використовували місцевий метод лікування - компреси і примочки з листя червоного винограду.
Виявилося, що саме виноградне листя - джерело потужних антиоксидантів, що підвищують міц- ність і еластичність кровоносних судин.