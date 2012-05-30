В Італії 4 червня оголошено національну жалобу за загиблими в результаті серії сильних землетрусів, що сталися сьогодні в північній італійській області Емілія-Романья.

Як передає ИТАР-ТАСС, про це повідомив на спеціальному засіданні у верхній палаті парламенту (сенаті) статс-секретар радміну Італії Антоніо Картікала.

Він уточнив, що внаслідок землетрусу 15 людей загинули, 200 отримали поранення, семеро вважаються зниклими безвісти. За даними влади, 8 тис осіб евакуйовано з постраждалих районів на околицях міста Модена, де мають місце значні руйнування. Зберігається небезпека подальших обрушень пошкоджених будівель.

Землетрус магнітудою 5,8 стався сьогодні в 9:00 за місцевим часом. Потім в період між 12:56 і 13:01 землю трусонуло ще тричі, магнітуда цих афтершоків становила понад 5,0.

20 травня той же район постраждав від іншого потужного підземного поштовху, в результаті якого семеро людей загинули, 7,5 тис залишилися без даху над головою.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генерального консульства України в Мілані, українців серед постраждалих в результаті землетрусу в Італії немає.