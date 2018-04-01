Морс із журавлини нормалізує гормональний фон

Кінець вересня –жовтень — саме час збирати і заготовляти журавлину. Ця ягода дуже вибаглива і росте не скрізь. В Україні її можна зустріти в Карпатах і Прикарпатті, в Рівненській, Чернігівській, Житомирській областях. У центральних і західних вона не поширена. Але якщо добре пошукати — знайти можна — на березі річок і на болотах. Якщо така перспектива вас не тішить — тоді вам до найближчого супермаркету.

Про те, як використовувати силу журавлини, розповіла лікар-фітотерапевт центру «Зелена планета» Марія Мірошніченко.

5 ПРИЧИН ПОВАЖАТИ ЖУРАВЛИНУ

1. Бореться з раком. Основна складова журавлини — лейкоантоціани — мають протипухлинну дію, катехіни підсилюють ефект рентгенівського опромінювання, кверцетин і рутини перешкоджають зростанню пухлин, а вітамін С підвищує імунітет.

Як правильно споживати? Порадьтеся з лікарем у питаннях дози і періоду вживання ягоди.

2. Допомагає налагодити роботу гормональної системи. Журавлина має в своєму розпорядженні тритерпеноїди, які за своїм хімічним і генетичним складом максимально близькі до складу стероїдних гормонів людини — перш за все статевих, а також протизапальних (кортизолу і ін.). Тому при їх дефіциті тритерпеноїди заповнять гормональний недолік.

Як правильно споживати: пийте журавлинний морс — не менше ніж 0,5 л на день. Так ви одержите тритерпеноїди свіжими в натуральному вигляді, а рідина швидко засвоїться організмом (дізнатися про гормональний фон можна у лікаря-ендокринолога).

3. Чистить судини. Завдяки пектиновим волокнам журавлина виводить із організму зайвий холестерин. Тому вона вкрай корисна сердечникам, страждаючим на атеросклероз.

Як правильно споживати: 3 рази на день жуйте сушену журавлину — 7—10 ягід буде достатньо, і вживайте не меншого 1 л морсу на день.

4. Бореться із простудами. Проантоцианідини у поєднанні з бензойною і аскорбіновою кислотами борються з багатьма мікроорганізмами, знижують жар.

Як правильно споживати: пийте підігрітий до 35—36 С журавлинний морс, розмішавши в ньому ложку меду.

5. Допомагає при токсикозі у вагітних. Тритерпеноїди регулюють гормональний дисбаланс, а кислоти налагоджують роботу шлунку і позбавляють від нудоти.

Як правильно споживати: з`їжте декілька сушених ягід — 7—10 шт., але не намагайтеся відразу розжувати і проковтнути, заздалегідь добре розімніть їх у роті 2—3 хв.

ЯК ГОТУВАТИ МОРС?

500 г журавлини, 6—7 ст. холодної кип`яченої води, 300—400 г цукру.

1. Переберіть і промийте журавлину, облийте кип`ятком і відразу ж промийте холодною кип`яченою водою.

2. Розімніть ягоди.

3. Додайте 1 ст. води, розмішайте і відіжміть масу через щільну білу тканину.

4. Віджаті ягоди знову викладіть у миску і залийте ще 1 ст. води, перемішайте і знову відіжміть.

5. Повторіть дії 3-й раз, після чого вичавки викиньте, а сік розведіть кип`яченою холодною водою до потрібної концентрації і додайте цукор за смаком.

КОМУ ПРОТИПОКАЗАНА? Тим, у кого виразка шлунку і гастрит, захворювання печінки, оскільки журавлина містить багато органічних кислот, які можуть загострити перебіг захворювання. Також варто проконсультуватися у лікаря годуючим мамам. Не слід вживати ягоду при алергічних реакціях на неї.

Дмитро Гуцало, Олена Марченко,Сегодня