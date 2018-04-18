Полуниця - "зіркова" ягода

Про профілактичні якості ягоди розповідає лікар Марина Володимирівна Тимошенко.

- За вмістом вітаміну С полуниця поступається тільки чорній смородині. У п`яти ягодах середньої величини вітаміну С стільки ж, скільки в одному крупному апельсині. А фолієвої кислоти в полуниці більше, ніж в малині і винограді.

Якщо щодня їсти ці ягоди, зміцнюються імунна система і стінки судин. Полуниця має могутню протизапальну і протимікробну дію. Тому при хворому шлунку її прописують як ліки.

Улюблені ласощі знаменитостей

Багато голлівудських зірок періодично дотримуються полуничної дієти. Три дні протягом місяця вони харчуються тільки цією смачною ягодою. Вживати її можна без обмежень, якщо вам не заважає алергія.

Полуниця - сильний алерген. Схильним до алергії потрібно зменшити її споживання або запивати її будь-яким кисломолочним продуктом.

Полуниця також протипоказана при підвищеному виділенні шлункового соку, тривалих шлункових і печінкових коліках і апендициті. Маленьким дітям і вагітним жінкам полуницю і напої з її листя треба вживати з особливою обережністю.

Антимікробні властивості полуниці використовуються для лікування запальних захворювань носоглотки і усувають неприємний запах з рота.

Полуниця пригнічує розвиток вірусу грипу. Отже, ласуючи солодкими ягодами в літню спеку, ви забезпечуєте собі здоров`я в зимову холоднечу.

Наявність в її складі йоду компенсує його недолік в нашій повсякденній їжі і питній воді.

Полуниця має цукрознижуючу дію. Тому її включають в харчування хворих цукровим діабетом. І смачно, і корисно.

Прийом натщесерце 4-6 столових ложок свіжого полуничного соку допомагає при жовчнокам`яній хворобі. При захворюваннях нирок і сечових шляхів рекомендується весь сезон вживати ягоди полуниці. Краще їсти щодня не меншого 400 грамів. При всіх ниркових недугах слід пити відвар з коріння полуниці.

Полуниця є природним сечогінним засобом і заспокійливо діє на печінку. Тому при ревматизмі і захворюваннях печінки рекомендується застосовувати полуничну дієту. Протягом тижня потрібно щодня з`їдати по 1,5 кілограма ягід. Заразом позбавитеся і від накопичених за зиму зайвих кілограмів. Саліцилова кислота, яка міститься в ягідці, допомагає і при болях в суглобах. Полуниця дозволяє заповнити дефіцит заліза при недокрів`ї. Це, крім усього іншого, і випробуваний народний засіб при лікуванні екземи, діатезу, шкірного висипу, невеликих ранок.

Просто нанесіть кашку з полуниці на хворе місце. Ягоди полуниці і відвар з її листя нормалізують обмін речовин і тиск, позбавляють від безсоння. Полуниця - відмінний профілактичний засіб від таких хвороб, як атеросклероз і гіпертонія.

Полуничні маски

Маски з полуниці добре підсушують і заліковують вугровий висип, звужують пори.

Перед полуничною маскою чисту шкіру обличчя змастіть соком цієї ягоди. Потім на 15-20 хвилин накладіть вату з кашкою з полуниці. Знявши шматочки вати, поплещіть ними по обличчю, як би забиваючи сік в шкіру. Змийте маску теплою водою або ватяним тампоном, змоченим в прохолодному молоці. Краще всього така маска діє на суху і потріскану шкіру, надаючи їй еластичність.

Ароматний сік свіжої полуниці - найкращий лосьйон! Це чудодійний засіб для видалення пігментних плям і веснянок. Але для досягнення бажаного результату необхідно мало не щодня "маскуватися" протягом трьох тижнів.

Якщо шкіра суха, зневоднена, з пігментними плямами, спочатку протріть її оливковою або кукурудзяною олією. Соняшникова іноді підсилює пігментацію. Зробіть гарячий вологий компрес. Прикладіть його на 5-7 хвилин до обличчя. Потім нанесіть на 10-15 хвилин на обличчя маску з полуниці. Цю маску краще всього змити настоєм квітів липи - 2 столових ложки на 1 літр води.

Добре додавати розім`яту полуницю в маску з сиру, меду, лимону, в креми - разом з ложкою меду. Отже, не упустіть свій шанс покращати - полуничний сезон у розпалі.

womenmagazine.ru