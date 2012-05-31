Школяр вигадав метод раннього виявлення раку

15-річний американський школяр Джек Ендрека розробив методику ранньої діагностики раку підшлункової залози. Підліток переміг в конкурсі наукових досягнень школярів Intel ISEF.

Метод, запропонований школярем з Краунсвілля, штат Меріленд, припускає використання теста-смужки (аналогічні застосовуються в глюкометрах) і простого датчика. Прилад визначає наявність білка мезотелину в крові або сечі. Цей білок виробляється злоякісними клітинами.

Випробування приладу підтвердили його точність в 90% випадків. Вартість і тривалість діагностики скоротилася в десятки разів, в порівнянні з існуючими методами. Джек одержить патент на свою розробку. Дві біотехнологічні кампанії вже зацікавилися методом.

likar.info