Розкрита таємниця дежавю

Учені назвали причину виникнення дежавю. Вони зв`язали часте виникнення цього явища у людини з індивідуальними аномаліями у формуванні мозку.

Дежавю є ілюзією, при якій людині здається, що з нею вже відбувалося те, чого насправді не було. Таке відчуття хоч раз переживали до 80% здорових людей.

Учені з Університету Масаріка провели дослідження за участю 113 здорових людей з різним ступенем схильності до дежавю. За допомогою МРТ і морфометрії експерти оцінили у них кількість і розподіл в мозку сірої речовини.

Гіпокамп – це частина головного мозку, яка бере участь в механізмах консолідації пам`яті і формування емоцій.

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