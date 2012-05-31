Розкрита таємниця дежавю
10:12, 31 травня 2012Зарубіжні новини
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Мали до 80% здорових людей
Учені назвали причину виникнення дежавю. Вони зв`язали часте виникнення цього явища у людини з індивідуальними аномаліями у формуванні мозку.
Дежавю є ілюзією, при якій людині здається, що з нею вже відбувалося те, чого насправді не було. Таке відчуття хоч раз переживали до 80% здорових людей.
Учені з Університету Масаріка провели дослідження за участю 113 здорових людей з різним ступенем схильності до дежавю. За допомогою МРТ і морфометрії експерти оцінили у них кількість і розподіл в мозку сірої речовини.
Гіпокамп – це частина головного мозку, яка бере участь в механізмах консолідації пам`яті і формування емоцій.
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