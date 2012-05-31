Депресія стає недугою навіть маленьких дітей

Навіть діти п`яти років страждають від клінічної депресії і тривожності, про це свідчить дослідження психологів. У Британії щорічно зростає число осіб молодше 18 років, яких направляють на лікування. Одночасно з цим збільшується кількість виписуються рецептів на Прозак, передає BBC.

Найближчим часом на лікування дитячих психічних розладів будуть виділені додаткові 22 мільйони фунтів. Психологи бачать причину сумної статистики в зростаючому тиску на батьків хворих дітей фінансових проблем і у вживанні батьками наркотиків, пише Меддейлі.

В результаті тільки у Великобританії у кожної десятої дитини 5-16 років можна виявити клінічний розлад. У 50% симптоми дадуть про себе знати раніше 14 років. Змінити ситуацію, на думку фахівців, можна, запровадивши в школах систему психічної допомоги.

Деякі діти починають спостерігатися у психолога у віці всього лише декількох місяців. Як приклад експерти наводять історію хлопчика, який лікується від тривожності з 18 місяців. Дитина панічно боїться, що його залишить мати.

Психолог Джо Рассел підтверджує: проблеми почалися практично відразу після народження. Тривожність виражається в тому, що хлопчик кидає предмети, ламає речі, а також схильний до емоційних вибухів.