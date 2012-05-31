Люди з позитивним характером живуть довше

Люди, що живуть до ста років і більше, від природи радісні і в цілому позитивно ставляться до життя, свідчить дослідження американських фахівців. Як повідомляє Sky News, висновок виявився несподіваним: хороший характер може бути частково обумовлений генами.

Проведений аналіз був частиною проекту Longevity Genes Project ("Гени довголіття"). У його рамках експерти досліджували більше 500 євреїв-ашкеназі старше 95 і 700 їх нащадків. Євреї-ашкеназі зі Східної Європи - ідеальні кандидати для генетичних досліджень, адже вони генетично схожі.

Коментує керівник наукової роботи Нір Барзілай з Інституту дослідження старіння Медичного коледжу Альберта Ейнштейна: "Під час обстеження 243 довгожителів ми з`ясували, що вони вирізняються прекрасним характером, соціальною активністю і позитивно дивляться на життя. Вони вважають, що сміх - важлива частина життя, а емоції варто висловлювати відкрито ".

Тести показали: група людей, чий середній вік становив 97,6 років, мали низькі оцінки за шкалою "невротична особистість", ніж у репрезентативної вибірки населення. Плюс, у цих людей виявилися високі показники відповідальності. На думку фахівців, характер і тривалість життя пов`язані.