Лікувати ожиріння марна справа?

В журналі Canadian Family Physician з`явився звіт, висновок якого невтішний: з ожирінням безглуздо боротися. І з цим згодні багато лікарів, пише The Globe and Mail.

Наприклад, науковий редактор Роджер Ладусер вважає, що за ожирінням стоять як зовнішні, так і генетичні чинники. Всі вони залишили глибокий слід в людях. Тому так важко змінити звичку і схуднути. Притому, більшості повних людей немає необхідності нагадувати про те, що потрібно схуднути, пише news.open.by.

На його думку, краще навчити людину жити в комфорті зі своїм тілом. Яна Хавранкова з Клініки Сент-Ламберт підтверджує: "Одиницям вдається не тільки схуднути, але й підтримувати здорову вагу. Тому з точки зору громадського здоров`я всі ці спроби, поради та лікування ожиріння марні".

А ось Домінік Гаррель з госпіталю Хотів-Дьє, навпаки, закликає не здаватися. Він радить медикам змінити погляд на ожиріння і лікувати його як і будь-яке хронічне захворювання. Слід ставити невеликі, але досяжні цілі на перспективу.