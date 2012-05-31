Йогурт ...керує емоціями

Йогурт здатний міняти активність мозку. До такого висновку прийшли учені з Каліфорнійського університету, Лос-Анджелес. Результати дослідження представлені на міжнародній зустрічі, присвяченій захворюванням травної системи.

Експерти встановили, що зміна мікрофлори кишечника під дією пробіотичних продуктів впливає на емоційний стан. У дослідженні взяли участь 45 здорових жінок у віці 18-50 років. Їх розділили на три групи. 1-а група не вживала йогурт, 2-а група двічі в день одержувала по 125 г йогурту без пробіотичних культур, 3-а група 2 рази на день вживала по 125 г йогурту з пробіотиками.

За допомогою функціональної МРТ учені довели, що у жінок, що вживали пробіотичний йогурт, емоційна відповідь на негативні стимули була найбільш низькою в порівнянні з іншими учасницями експерименту.

Дослідження по вивченню взаємозв`язку емоційного стану і змін мікрофлори кишечника продовжуються.

umj.com.ua