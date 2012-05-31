Чорниця – спортивна ягода

Коктейль з чорниці має право стати частиною спортивного харчування, вважають британські учені.

Нове дослідження, проведене фахівцями із спортивної школи спільно з ученими з інституту харчових досліджень, свідчить, що чорниця допомагає спортсменам відновитися після тренувань. В ході експерименту у спортсменів брали аналіз крові після занять, щоб визначити ступінь відновлення м`язів. При цьому частина спортсменів-добровольців в час і після тренувань одержувала чорничний коктейль.

Аналіз показав, що чорниця підвищує рівень антиоксидантной захисту, прискорюючи відновлення організму. Учені вважають, що це дія чорниці пов`язана з високим вмістом антоцианів, які сприяють природній регенерації.

medicalxpress