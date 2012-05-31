Рибна дієта

Ця дієта сприяє не лише втраті ваги, а й заповненню в організмі дефіциту фосфору в серцевому м`язі та йоду.

Основні продукти дієти – риба і морепродукти. Якщо в тебе є алергія на морепродукти, то ця дієта тобі протипоказана.

У рибній дієті, що сприяє втраті ваги та заповненню дефіциту фосфору й кальцію в серцевому м`язі, основні страви — риба, морепродукти.

Вибирай нежирні сорти риби, такі як тріска, навага, форель, лящ, а також мідії, кальмари та креветки.

Звісно ж, раціон слід урізноманітнити кисломолочними продуктами, свіжими овочами та фруктами, яйцями.

Табу на борошняні вироби, картоплю й солодощі. Із круп можна споживати лише рис, бажано коричневий. І намагатися пити якнайбільше зеленого чаю, що сприяє очищенню організму від шлаків.

Такої дієти можна дотримуватися не більше 10 днів (за цей час вдається скинути до 3-4 кг), але якщо ти влаштовуватимеш раз чи два на тиждень «рибний день», це дасть змогу завжди бути у формі.

Меню рибної дієти

Перед сніданком випийте велику склянку негазованої води.

Сніданок: 2 чашки чаю (краще зеленого), 1–2 яйця (нарідко, в мішечок, накруто, у вигляді яєчні) або 1–2 стаканчики йогурту або 100 г знежиреного сиру.

Обід: 2 великі склянки води перед обідом. Після обіду протягом 2-х годин не пити; 250 г риби (печеної, вареної, запеченої у фользі – головне, без жиру) або морепродуктів. На гарнір — листя зеленого салату, сирі або варені некрохмалисті овочі (болгарський перець, огірки, цукіні, брюссельська капуста, броколі, стручкова квасоля) без олії або приправлені до смаку знежиреним йогуртом із пряною зеленню або збризнуті лимонним соком; 1 йогурт або 100 г знежиреного сиру.

Вечеря: велика склянка води (за день треба випити не менше 1,5 л води). Вечеря така ж, як обід, але більш різноманітна. Чергуй гаряче й холодне, рибу й морепродукти, печене та приготовлене на парі. Пограй із кольором овочів.

До сну випий чашку чаю для схуднення. Його можна приготувати самій: змішай 20 г бузини (корінь), 20 г хвоща, 10 г квіток волошки, 10 г суничного листя, 10 г манжетки й 100 г березового листя. Візьми 1 ст. л. суміші на склянку води. Кип`яти 2 хвилини, настоюй 15 хвилин. Проціди, відтисни. Якщо не хочеться возитися з травами, можна скористатися готовим чаєм або аптечним збором для схуднення.

Сіль вживай по мінімуму, обов`язково додавай перець, часник, цибулю, коріандр, базилік, пряності та приправи.

lady.tochka.net