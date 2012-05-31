Від чого жіноча шкіра найбільше старіє?

Пластичний хірург із Іспанії Іван Ман`єро не радить жінкам ходити в солярії.

"Окрім соляріїв на сонці не варто перебувати довше 15 хвилин. Ультрафіолетові промені спалюють колаген, і тіло стане швидше зморшкуватим. Але в українок та росіянок хороша шкіра, бо у вас нема такого палючого сонця, як в Іспанії, наприклад.

У 25-28 років мімічні зморшки на обличчі може попередити лише гіалуронова кислота. Це природний компонент, який стимулює вироблення цієї кислоти організмом. Її колють навколо очей, носа, рота та на лобі. Ефект від неї триває чотири-шість місяців. Не раджу колоти частіше, бо шкіра просто "зламається". Коли така тріщина станеться - навіть ботокс не допоможе. Тільки пластика.

Сам ботокс коліть вже тоді, як кислота не справляється. Найоптимальніший вік — 35-40 років", - зауважує хірург.

Але найголовніший ворог шкіри — цигарки.

"В жінки, яка палить, шкіра стає сірою, з`являються судинні зірочки, набряки під очима і "гусячі лапки" навколо очей. Не кажу вже про те, що від цигарок тріскає зубна емаль і гниють зуби. Жінкам, які палять, радив би користуватися кремами із вітаміном F. А взагалі порадив би жінкам кожного ранку та вечора очищувати шкіру спеціальними засобами і обов`язково наносити зволожувальний крем. Користуватися ним треба починати з 15 років", - підкреслив Ман`єро.

gazeta.ua