Чим оливкова олія краща за соняшникову?

Із приходом до нас середземноморської кухні, багато господинь стали заміняти рослинну олію оливковою. У чому ж її перевага та чи по праву оливкову олію іменують «рідким золотом»?

1) Оливкова олія містить суттєво більше олеїнової кислоти, ніж соняшникова. Ця жирна кислота дуже корисна для організму, вона сприяє процесам травлення і робить оливкову олію дієтичним продуктом.

2) Оливкова олія знижує ризик виникнення цукрового діабету 2-го типу, оскільки збільшує чутливість клітин до інсуліну.

3) Оливкова олія містить від 55% до 85% (залежно від сорту) мононенасичених жирних кислот, які є природними антиоксидантами, багаті поліфенолами, й – що найголовніше - сприяють виведенню «поганого» холестерину.

4) Оливкова олія визнана дієтологами найбільш оптимальною за співвідношенням омега-6 і омега-3 жирних кислот (4:1).

5) Також наявні в оливковій олії кислоти допомагають будувати оболонки клітин у нашому організмі.

6) Оливкова олія перешкоджає розвитку атеросклерозу завдяки речовинам, які захищають клітини від окислювання.

7) Оливкова олія, крім усього іншого, зміцнює кісткову тканину, перешкоджає старінню організму та розвитку хвороб серцево-судинної системи, придушує запальні процеси та навіть покращує зір.

8) При нагріванні в оливковій олії з`являється значно менше небезпечних для здоров`я трансжирів, а отже, вона, на відміну від соняшникової, придатна для смаження.

Усі ці очевидні переваги оливкової олії не свідчать про те, що соняшникову треба назавжди викреслити з раціону. Її також можна вживати в салати, тому що вона багата поліненасиченими жирними кислотами, які теж необхідні нашому організму.

Страви, які потребують термообробки, краще готувати з оливковою олією, але при цьому пам’ятай, що дешеві сорти можуть містити менше вітамінів, ніж звичайна соняшникова олія.

Вибирай олію італійського виробництва в скляних пляшках, ретельно стеж за датою виготовлення – олія має бути свіжою. Крім цього, краще вибирати олію з кислотністю не більше 1%, вона має бути темно-зеленого або зеленого кольору.

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