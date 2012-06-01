Чим шкідлива хлорована вода

Столичний терапевт 56-річна Марина Лук`янець каже, вода у басейні і з-під крану шкідлива хімічними речовинами, їх у складі води дуже багато.

"Після плавання у басейні з хлорованою водою люди часто відчувають, що шкіра стягнулася. Це тому, що хлор сушить шкіру. А ще він порушує структуру волосся. Воно починає частіше випадати, стає ламким і неживим. Може з`явитися алергія, а якщо така вода потрапить в очі — може виникнути кон`юктивіт".

Хлорування води вже більше 100 років — дешевий і зручний спосіб знезаразити водопровідну воду. Кращого поки не придумали. Після хлорування стає більш-менш чистою, тому не дає людині підхопити інфекції. Але хлор сам по собі дуже шкідливий, - продовжує Марина.

"Вода з крану накопичує в організмі канцерогени. Якщо таку воду пити щодня, організм починає передчасно старіти, бо хлор навантажує внутрішні органи, вони швидше зношуються. Хлорована вода викликає рак сечового міхура, стравоходу, прямої кишки. Словом, в першу чергу страждають ті органи, через які вода проходить. У селах, де люди п`ють воду не з крана, а із криниці, онкології стаються майже у 2 рази менше".

Хлор з органічними речовинами у воді утворює нові хімічні речовини — трихлометани. Вони — сильні канцерогени. А хлороформ викликає рак навіть у щурів. Хлор шкодить людині, коли потрапляє через дихальні шляхи і через шкіру. Викликає атеросклероз, анемію, підвищує тиск. Може з`явитися рак сечового міхура і шлунку.

Щоб вберегтися, варто пропускати воду з крана через фільтри для води, після чого прокип`ятити її. Адже після кип`ятіння у воді зникає більша частина хлору. А найкраще - придбати і встановити систему очищення води. Звичайна система очистки коштує від 300 до 1000 гривень.

gazeta.ua