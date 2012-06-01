Із чим не поєднується алкоголь?

Літо - час пікніків, але не ускладнюй собі відпочинок неправильним вживанням алкоголю.

Збираючись на пікнік і завантажуючи сумки всім, що може стати в нагоді, не забувай, що алкоголь - дуже примхлива штука і деякі комбінації можуть завдати твоєму організму чималої шкоди.

Алкоголь погано поєднується з енергетичними напоями. Річ у тім, що енергетичні напої містять таурін, теобромін і вуглеводи. Кожна з цих речовин має потужний стимулюючий вплив на організм людини. А алкоголь розслаблює... Хочеш перетворити свою нервову систему на поле бою між розслаблюючим «препаратом» й активними стимуляторами - сміливо мішай алкоголь із енергетичними напоями! Але пам`ятай, що результат бою «святкувати» тобі.

Куріння й алкоголь - прямий шлях до коліту. Кожна викурена сигарета, завдяки нікотину, що міститься в ній, сповільнює нормальну роботу ШКТ приблизно на півгодини. Процес перетравлювання їжі порушується. Додавши сюди ще й алкоголь, який агресивно діє на слизову оболонку шлунка, ти майже гарантовано забезпечуєш собі коліт. Якщо не цього ж вечора, то в найближчому майбутньому, коли запас міцності твого організму вичерпається.

Алкоголь у комбінації з ліками може бути смертельно небезпечним. Якщо ти приймаєш сечогінні препарати, відмовся від алкоголю! Інакше знижений артеріальний тиск, блювота й понос тобі забезпечені. Прийняла анальгетик і запила його келихом вина? Приготуйся до того, що в самий розпал веселощів на пікніку тебе «наздоженуть» млявість, шум у вухах, порушення серцевого ритму.

Алкоголь ускладнює перетравлювання м`яса. Чим ще запивати м`ясо, як не склянкою смачного червоного вина? Так, але май на увазі, що алкоголь руйнує пептин, який виробляють клітки слизової оболонки шлунка спеціально для перетравлювання м`яса.

Особливо інтенсивно руйнує пептин горілка. І м`ясо, втративши фермент, здатний перетравити його, лежить у твоєму шлунку мертвим капіталом, потихеньку отруюючи твоє тіло...

А потім на обличчі - прищі, під очима - круги, шкіра - сіра, в`яла... Що, страшно? Не запивай м`ясо горілкою!

Кава й алкоголь - ще одна парочка терористів у твоєму шлунку. Ця комбінація - просто вбивча, оскільки активно провокує твій шлунок на перетравлювання самого себе. Річ у тім, що кава підсилює секрецію шлункового соку, а алкоголь стимулює вироблення ферментів, що агресивно діють на слизову оболонку стінок шлунка.

lady.tochka.net