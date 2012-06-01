Аеробіка врятує від діабету

Заняття аеробікою допомагають запобігти розвитку цукрового діабету 2-го типу у людей з переддіабетичним станом. Про це свідчать результати дослідження, проведеного американськими ендокринологами.

В ході дослідження лікарі спостерігали за добровольцями, які виділяли для фізичної активності близько 2,5 годин в тиждень. Доведено, що аеробні навантаження дозволяють поліпшити показники судинної реактивності, понизити концентрації холестерину і маркерів запалення, що знижує ризик розвитку діабету 2-го типу. Показники рівня глюкози в крові наблизилися до нормальних навіть у тих учасників експерименту, які не втратили вагу.

likar.info