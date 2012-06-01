Дієта Пети Уїлсон. Мінус 5 кг за тиждень

Пету Уїлсон називають людиною, яка показала згубність дотримання жорстких програм схуднення. Чарівна актриса почала переживати комплекс неповноцінності через зайву вагу. Через це вона почала виснажувати власний організм строгими дієтами, довівши його до стану анорексії. Петі вдалося справитися з цією недугою, і тепер вона не поспішає обмежувати себе в їжі. Лише раз в кілька місяців вона вдається до своєї улюбленої дієти.

До цієї програми схуднення не рекомендується приступати без попереднього очищення кишечника. Після такого сумного досвіду, що привів до негативних наслідків, Пета Уїлсон прагне приділяти пильну увагу тому, що вона їсть і користується лише очисними дієтами. Завдяки збалансованому здоровому харчуванню зірка привела себе в норму.

Під час проведення дієти раціон Пети Уїлсон обмежений незначною кількістю тих продуктів, які є простими, тобто приготованими без додавання солі, а також цукру. Окрім цього, дієтичний раціон представлений кефіром. В тому випадку, якщо дотримання програми схуднення Пети Уїлсон буде успішним, можна позбавитися трьох-п`яти кілограмів зайвої ваги. При цьому не потрібно забувати про необхідність проведення очисної клізми.

Можливо, коли б не легковажне ставлення до своєї ваги в ранній юності, що проявляється з боку Пети, то дієта, що одержала її ім`я, ніколи б не з`явилася на світ. Річ у тому, що актриса любила впадати в крайнощі, спочатку різко набираючи свою вагу, а потім незвичайно стрімко від неї позбавляючись.

Основні переваги системи схуднення Пети Уїлсон полягають в тому, що організм не піддається виснаженню і в той же час встигає позбавитися зайвої ваги. Курс дотримання цієї програми схуднення складає сім днів.

Отже, протягом першого дня потрібно харчуватися п`ятьма вареними картоплинами і 1,5 л кефіру. Під час дотримання другого дня дієти потрібно з`їсти відварну курку (100 грам) і випити таку ж кількість кефіру, як і в попередній день. На третій день дієти Пети Уїлсон потрібно з`їсти відварне м`ясо (100 грам) і випити півтора літри кефіру. На четвертий день потрібно з`їсти відварну рибу (100 грам) і випити півтора літри кефіру. Під час п`ятого дня дотримання дієти потрібно харчуватися фруктами і овочами, виключаючи з раціону банани і виноград, а також кефіром (півтора літри). Під час дотримання шостого дня варто пити лише кефір (півтора літри), не вживаючи більше абсолютно нічого. Ще менш мізерним є раціон сьомого дня дієти, під час якого можна пити лише мінеральну воду в необмеженій кількості.

Для того, щоб втрачені за період дотримання кілограми не повернулися знов, потрібно впродовж ще одного тижня харчуватися помірно, відмовляючись при цьому від тієї їжі, яка є важкою або насиченою вуглеводами. Тільки після цього ви можете повернутися до свого колишнього режиму харчування.

Пета Уїлсон вживає додаткових заходів, направлених на поліпшення своєї фігури. Оскільки вона відрізняється своєю активністю, то хоч би раз в тиждень вона знаходить час для того, щоб зробити прогулянку на коні або зайнятися підводним плаванням. Від думок про їжу її відволікають, як вона сама розповідає, заняття малюванням, а також догляд за кімнатними рослинами.

Програму схуднення Пети Уїлсон можна вважати серйозним кроком до удосконалення власної фігури, але при цьому все ж таки варто відмітити, що її раціон – не збалансований, що може не кращим чином відбитися на вашому здоров`ї. Оскільки дана методика схуднення чудово очищає кишечник, то її можна рахувати також лікувальною дієтою.

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