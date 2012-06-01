Мигдаль втамувує голод

Всього жменя цих горіхів в день здатна вгамувати голод на тривалий час, а все через те, що мигдаль має низький глікемічний індекс, який показує, як швидко після його вживання зростає рівень цукру в крові.

Продукти, які швидко перетравлюються організмом, здатні швидко збільшити, а потім також швидко знизити рівень цукру. Мигдаль гарантує стабільне повільне зростання і зниження, тому відчуття насичення у людини триває довго. Експерти рекомендують вживати горіхи хворим на цукровий діабет.

Експеримент, який був проведений професором Річардом Мейтсом з Університету Пердью (США) показав, що у людей, що з`їли на сніданок мигдаль, показники цукру в крові були нижчими після сніданку і навіть після обіду, ніж у тих, хто знехтував цим продуктом.

Дієтологи радять не зловживати горіхами і підрахунком калорій, особливо тим, хто дотримується дієти. Однак мигдаль здатний значно знизити кількість з`їденої за день їжі.

newsmarket.com.ua