Лікарі знайшли живу рибу в легенях у дитини

Погана звичка проковтувати живу рибу трохи не коштувала життя 12-річному жителеві Індії Анілу Барелу. Коли хлопчик, граючись біля водоймища, знов зробив це, то риба замість шлунку цього разу потрапила в його легені.

У дитини перехопило дихання, почалася задуха, і вона була терміново доставлена в лікарню. Рентген показав, що в легенях знаходиться ще жива риба.

Анілу зробили термінову операцію по витяганню риби з легенів. Оперуючі його хірурги сказали, що ніколи раніше в своїй практиці не стикалися з такою ситуацією.

likar.info