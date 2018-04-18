Як спрогнозувати стать майбутньої дитини?
Щоб народився хлопчик - соліть їжу, їжте банани, однак не захоплюйтеся молочним...
Від чого залежить стать дитини і чи можу я вплинути на неї? Це питання хвилює багатьох майбутніх батьків. Дізнаємося, що думають про це фахівці, яким вдалося проникнути в самі глибини загадкового процесу зачаття.
Щоб розібратися в тому, як формується стать дитини, доведеться згадати шкільні уроки біології. Як ми знаємо, кожна клітина складається з двох компонентів: цитоплазми і ядра. В останньому розташовуються хромосоми - своєрідні «ниточки», які несуть в собі генетичну інформацію.
У будь-якої здорової людини їх кількість постійна - 46 хромосом, або 23 пари. 22 з них однакові і для чоловіків, і для жінок; що ж стосується 23-ї, то вона і відповідає за стать: у жінки в організмі знаходяться дві Х-хромосоми, а у чоловіків - X і Y. У момент запліднення яйцеклітини і сперматозоїд містять тільки одну статеву хромосому: «прекрасна стать» - завжди Х, а «сильна» - Х або Y.
Якщо яйцеклітина Х зустрінеться зі сперматозоїдом Х, через 9 місяців на світ з`явиться дівчинка. А в тому випадку, якщо жіноча клітина заплідниться сперматозоїдом Y, вийде хлопчик.
Хто швидше?
У 60-і роки ХХ століття американські лікарі виявили, що в залежності від статевої приналежності чоловічі клітини ведуть себе по-різному. «Ікси» ледь більше за своїх побратимів і рухаються повільніше, а «ігреки» рухливі, але не відрізняються стійкістю і частіше гинуть.
Сперматозоїди, несучі «хлопчика», швидше досягають місця зустрічі з яйцеклітиною, але, якщо вона не з`являється протягом 48 годин, - гинуть. А сперматозоїди з «жіночими» хромосомами добираються до мети повільніше і можуть дочекатися виходу яйцеклітини.
Це відкриття дозволило вченим сформулювати принцип, який збільшує шанси батьків зачати дитину бажаної статі. Ідея проста: якщо батьки хочуть дівчинку, їх близькість повинна відбутися за 2 дні до овуляції, а якщо мріють про хлопчика, то збігтися з цією подією день у день.
Такий метод особливо корисний, якщо у жінки вихід яйцеклітини відбувається точно в середині циклу. Втім, визначити момент її появи можна і за допомогою спеціальних тест-систем на овуляцію, які продаються в аптеках.
Жаб`яча дієтаОдним з перших, хто спробував втрутитися в загадковий механізм формування статі, був французький учений Жозеф Столковски. У 1960-ті роки він проводив експерименти з середземноморськими жабами і встановив: якщо додавати у воду, де вони живуть, солі калію, на світ з`явиться більше самців.
Якщо ж збагачувати її солями кальцію - збільшиться число самок. Пізніше професор продовжив досліди на тваринах, а незабаром разом з канадськими та французькими медиками почав вивчати харчування вагітних жінок. Дослідження показали, що майбутніх мам, у яких потім з`являлися хлопчики, тягнуло на продукти, що містять калій, у той час як мами дівчаток воліли їжу, багату кальцієм.
Наступні досліди показали, що під дією певного харчування змінюється вагінальний секрет жінки, що по-різному впливає на активність сперматозоїдів з «жіночими» і «чоловічими» хромосомами. Фахівці припустили, що в залежності від продуктів, до яких тяжіє жінка, яйцеклітина може сама обирати для запліднення ті або інші сперматозоїди.
Виходячи з цих розробок, послідовники Столковски склали спеціальну дієту, дотримуючись якої можна було б заздалегідь планувати стать дитини. На їх думку, їжа, що містить багато натрію і калію, повинна допомогти зачати хлопчика, а продукти, багаті кальцієм, магнієм, - збільшити шанси на появу дівчинки. Обрану дієту потрібно дотримуватися протягом 4 місяців до моменту зачаття, а потім від неї потрібно відмовитися.
Серед європейських вчених існує думка, що в різний час мембрани яйцеклітини вивільняють різну - позитивну або негативну - енергію, підпускаючи або відштовхуючи або сперматозоїди Х, або Y. Отримавши від жінки мінімальну інформацію (вік, групу крові та ін.), фахівці складають календар днів, коли може відбутися зачаття дитини тієї чи іншої статі.
Отже, якщо ви хочете доньку:•не соліть їжу;
•пийте молоко та молочні продукти; їжте м`ясо, рибу, яйця, солодощі;
•забудьте про каву, чай, буряки, копченості, мариновані огірки, персики, банани.
Щоб народився хлопчик:•соліть їжу;
•їжте ковбаси, рибу, рис, макарони, картоплю, банани;
•не захоплюйтеся молочними продуктами і яйцями.
Автори методу стверджують, що у 80% випадків батьків чекає успіх. Проте жодне наукове дослідження не довело ефективність цього підходу - втім, як і багатьох інших.
А що думають про втручаннях у питання статі лікарі, у розпорядженні яких останні наукові розробки?