Чим вода краща за сік

Ряд наукових досліджень вже підтвердив зв`язок вживання солодкої газованої води і соків з підвищеним ризиком розвитку діабету. Нова робота, проведена доктором Френком Ху з Гарвардської школи суспільного здоров`я, показала, наскільки значущо понижений цей ризик у тих, хто віддає перевагу звичайній воді або чаю.

Учені проаналізували результати 12-річного спостереження за 82902 американками. За цей період у 2700 з них розвинувся цукровий діабет. Порівнявши раціон жінок, учені прийшли до висновку, що ризик захворіти діабетом був на 10% вищий у жінок, які звикли щодня випивати склянку газованої води або соку. При цьому у жінок, які традиційно пили просту воду або чай, показники ризику розвитку діабету були понижені на 12-17%.