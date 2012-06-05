В Естонії педофілів каструватимуть

Парламент Естонії ухвалив закон про хімічну кастрацію сексуальних злочинців, який, як передбачається, убезпечить дітей від педофілів.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, у необхідності таких радикальних заходів законодавців переконали дослідження останніх років, заявив міністр юстиції Крістен Міхал.

За його словами, у педофілів часто існують проблеми медичного характеру, які й обумовлюють скоєння подібних злочинів. "Це означає, що після відбування покарання є велика вірогідність, що вони скоять нові злочини", - сказав міністр.

"Лікування застосовуватиметься як попередня умова для дострокового звільнення або як частина лікування, що замінює позбавлення волі", - зазначив глава Мін’юсту.

За згодою ув`язненого йому може бути призначене лікування строком від 18 місяців до 3 років. Якщо засуджений припинить лікування, йому доведеться відбувати покарання у в`язниці.

Як повідомляв УНІАН, в Росії і Польщі в останні два роки також ввели законодавчі норми про хімічну кастрацію педофілів.