Родзинки захищають від ожиріння

Родзинки – відповідна їжа для того, щоб дитина перекусила в школі. Вони допомагають школяру насититися і запобігають споживанню зайвих калорій в перервах між основними прийомами їжі.

Результати нового дослідження представлені на щорічному засіданні Канадського товариства харчування, Ванкувер. В ході експерименту дослідники 3 місяці спостерігали за 26 дітьми у віці 8-11 років з нормальною вагою. В цей час всі діти харчувалися однаково, але їх розділили на групи залежно від їжі для перекушування: родзинок, винограду, картопляних чіпсів або шоколадного печива.

З`ясувалося, що діти з групи «родзинок» відчували себе найбільш ситими після такої їжі, ніж діти з інших груп. При цьому вони задовольняли апетит меншою кількістю калорій, ніж міститься в інших закусках. Родзинки роблять харчування дітей здоровішим і оберігає їх від набору зайвої ваги, резюмували дослідники.

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