Червоне вино покращує роботу організму

Помірне вживання червоного вина покращує роботу кишечника. Таку заяву зробили іспанські учені.

Вони провели 15-денний експеримент за участю 10 добровольців. На 1-му етапі експерименту їм запропонували вживати будь-який напій, окрім вина, або взагалі не вживати спиртного. На 2-му етапі вони повинні були щодня випивати келих Мерло, келих слабкоалкогольного вина або близько 100 грам джина. У всіх добровольців узяли на аналіз кров, сечу і кал, контролювали вагу і тиск.

З`ясувалося, що на тлі вживання вина спостерігалися позитивні зміни у флорі товстого кишечника. Крім того, у них знизилися показники тригліцеридів, холестерину і С-реактивного білка. Дію поліфенольних сполук в вині учені порівняли по ефективності з пробіотиками.

likar.info