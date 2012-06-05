Чому чоловіки брудніші за жінок

Вчені підтверджують: чоловіки набагато брудніші за жінок, а в офісах, де більшість персоналу становлять чоловіки, бактерій набагато більше, ніж там, де працюють жінки, пише The Daily Mail. На думку авторів дослідження, його результати можуть пояснюватися тим, що чоловіки миють руки і чистять зуби рідше і "неохайні по натурі".

Проаналізувавши 450 проб ДНК з 90 офісів в США, вчені виявили понад 500 видів бактерій, джерелом яких в основному були людські шкіра, ніс, вуха, інші були занесені з вулиці на черевиках і одязі. Найбільша концентрація мікробів була зафіксована на телефонах і стільцях, трохи менша - на столах і клавіатурах. За словами керівника дослідження, доктора Скотта Келлі з каліфорнійського університету Сан-Дієго, "поверхні в офісах, де працюють чоловіки, були брудніші", що може пояснюватися відмінностями в гігієнічних звичках.

Доктор Вел Кертіс з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини розповіла виданню, що попереднє дослідження виявило: руки у чоловіків брудніші, ніж у жінок. "Чоловіки не настільки серйозно ставляться до гігієни, до того ж вони більше пітніють, що сприяє розвитку мікроорганізмів", - зазначила вона. Професор бактеріології Університету Абердіна Х`ю Пеннінгтон заперечує: "Це просто частина життя, а бактерії захищають нас від хвороб", пише Инопресса.