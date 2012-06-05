Пташиний грип повертається до Китаю?

Як повідомило 3 червня китайське державне телебачення, гонконгська влада підтвердила перший за півтора року випадок захворювання людини пташиним грипом в цьому регіоні.

Зараженим смертоносним штамом H5N1 виявився дворічний хлопчик, якого привезли до Гонконгу з провінції Гуандун материкового Китаю тиждень тому, повідомляє телеканал ntdtv.ru. Дитина кілька тижнів погано почувалася, і в Гонконзі батьки звернулися в приватну клініку, де і був поставлений діагноз. Зараз хлопчик перебуває в ізоляційному центрі, його стан оцінюють як стабільний.

Влада Гонконгу намагається виявити джерело зараження. Сім`я хлопчика проживає в місті Гуанчжоу.

Йорк Чоу, глава служби охорони здоров`я Гонконгу:

«Згідно з попереднім розслідуванням, хлопчик бував на пташиному ринку, куди його брала з собою мати для покупки продуктів. Ми не знаємо точно, який це був ринок, і нам необхідно подальше розслідування, щоб зрозуміти, що сталося ».

Глава служби охорони здоров`я Гонконгу запевнив, що цей випадок зараження є «одиничним». Тим часом влада Гонконгу підняла рівень робіт з профілактики поширення грипу до «серйозного».

Нагадаємо, що в 2003 році в Гонконзі відбулася найпотужніший спалах захворювання на атипову пневмонію. Тоді померло 300 осіб.