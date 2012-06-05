Троє постраждалих українців залишаються у румунській лікарні

Троє українців, які постраждали під час аварії українського туристичного автобуса на території Румунії, залишаються у румунській лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег Волошин.

Він нагадав, що ДТП з автобусом із українськими туристами сталося 4 червня біля міста Фокшань.

В результаті ДТП 26 громадян України постраждали, одна жінка загинула.

За інформацією О.Волошина, 5 червня близько 7-ї години ранку 14 осіб були доставлені до Києва, ще 8 українців також сьогодні будуть перевезені автомобілями швидкої допомоги до Чернівців для подальшого лікування в обласній лікарні.

Троє українців продовжують перебувати в лікарні м. Фокшань, стан їх здоров’я стабільний, поінформував О.Волошин.