Манго допоможе схуднути

Австралійські фахівці вирахували: якщо є манго певних сортів, можна схуднути. За однієї умови- необхідно в обов`язково з`їдати шкірку, пише The Times of India.

А ось з`ївши " шкідливий" сорт, можна, навпаки, набрати зайвих кілограмів. Отже, згідно з дослідженням Університету Квінсленда, необхідно звернути увагу на шкірки манго таких сортів, як Ірвін і Нам Док Май. У їх шкірці вчені знайшли з`єднання, що гальмують формування жирових клітин у людини.

Навпаки, у сорту Кенсінгтон Прайд сполуки, що прискорюють ріст жирових клітин. За словами дослідника Майка Гідли, лабораторні тести, у рамках яких використовувалися жирові клітини людини і екстракти шкірки і м`якоті манго, підтверджують це.

Гідли упевнений: два " корисних" сорту манго можуть допомогти створити таблетки для безпечного зниження ваги, адже сучасні препарати мають низку важких побічних ефектів. Найближчим часом учені займуться виділенням активних молекул,що не дають розвиватися жировій тканині, зі шкірки.