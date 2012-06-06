Залізо позбавить жінок від втоми

Добавки із залізом допомагають подолати втому у жінок, виявили учені.

Як правило, БАДи із залізом виписують при анемії. Нове дослідження показало, що вони допомагають жінкам, які не страждають анемією, але які часто скаржаться на відчуття втоми. У дослідженні взяли участь 198 жінок у віці 18-53 року в період менструацій. У цей період у них був понижений рівень заліза, хоча він і не знаходився на порогових значеннях.

Половина жінок в ході експерименту щодня приймала по 80 міліграм добавок із залізом, іншій половині давали плацебо. Через 12 тижнів з`ясувалося, що прийом добавок із залізом дозволив понизити показники втоми на 50%.

Учені з Університету Лозанни вважають цю роботу підтвердженням того, що у жінок за відчуттям втоми може стояти брак заліза. Проте надлишок заліза також може бути небезпечний.

meddaily.ru