Їжа за розкладом краща за дієту

Дотримуватися графіку харчування важливіше, ніж підраховувати калорійність їжі, заявили учені з Інституту біологічних досліджень імені Джона Сальква (США).

В ході експерименту дослідники розділили лабораторних гризунів на 2 групи. Вони одержували однакову кількість калорійної їжі протягом дня, проте одна група мала необмежений доступ до їжі, а інша харчувалася в певний час. З`ясувалося, що гризуни з другої групи продемонстрували поліпшення метаболічних і фізіологічних ритмів. Вони набрали менше ваги, ніж миші з першої групи. Крім того, вони проявляли меншу дратівливість, ніж миші з першої групи.

Безладне споживання їжі порушує метаболічні цикли, пояснюють автори дослідження.

likar.info