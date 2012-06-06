Вчені запропонували ліки від втоми

Добавки з залізом можуть допомогти не тільки жінкам з анемією (характерні - слабкість, млявість, переднепритомний стан), але і тим, хто просто відчуває втому. До такого висновку прийшли вчені Університету Лозанни у Швейцарії (University of Lausanne in Switzerland), пише news.open.by.

В ході дослідження, опублікованого в Canadian Medical Association Journal, фахівцям вдалося довести, що дані добавки можуть виявитися корисними також для людей з помірно зниженим вмістом заліза (не до критичних значень). Однак прийом залізі у значних кількостях може бути небезпечний.

"Ми виявили, що добавки із залізом протягом 12 тижнів знизили показники втоми у жінок на 50%. Це говорить про те, що у деяких жінок без діагнозу "анемія" за незрозумілої та тривалої втоми стоїть дефіцит заліза", - коментує один з авторів роботи доктор Бернард Фаврат.

"Втома виникає з багатьох причин. Вона також пов`язана з фізичними вправами, дієтою і сном. У будь-якому випадку робота вчених цікава, і її висновки обгрунтовані", - розповів ЗМІ представник Британської асоціації дієтологів (British Dietetic Association) Рік Міллер. Він також застеріг жінок від вживання добавок у великих кількостях, тому що це загрожує ураженням важливих органів.