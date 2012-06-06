Солодкі ліки від старості

Шоколад містить велику кількість молекул флаванолів какао, яким властиво насичувати киснем шкіру і кров людини. Вченими-біохіміками з Кембриджу була розроблена нова оригінальна технологія, що сприяє посиленню ефекту всмоктування молекул флаванолів какао людським організмом, пише www.med2.ru.

При розробці цієї технології американським фахівцям вдалося створити Coco-Lycosome, унікальний інгредієнт, що дозволяє організму збільшити можливість абсорбції молекул флаванолів какао приблизно в 20 разів.

Особливість винаходу полягає в тому, що шоколад не втрачає звичного смаку і кольору, його склад залишається незмінним. Багатьма світовими вченими-дієтологами ця розробка визнана справжнім проривом, адже вживаючи в їжу солодкі ліки, люди зможуть насолодитися улюбленим смаком та істотно уповільнити процеси старіння в організмі. Спеціальний шоколад дозволить всім бажаючим залишатися завжди молодими і красивими.

Сьогодні проходять клінічні випробування нового шоколаду, після чого продукт буде випущений на світовий ринок.