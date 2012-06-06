З кожним роком спалахи на сонці стають все сильніше, і багато людей відчувають це на собі. Ми хочемо попередити тебе про магнітні бурі в червні, щоб ти змогла захистити себе і попередити погане самопочуття в цей день.

Насправді, в червні 2012 магнітні бурі не будуть надто вже сильними і страшними.

Магнітні бурі у червні:

06.06 - протягом дня

10.06 — з 4.00 до 7.00

14.06 — з 18.00 до 21.00

16.06 — з 2.00 до 6.00

19.06 — з 16.00 до 19.00

20.06 — з 9.00 до 11.00

22.06 — з 21.00 до 23.00

24.06 — з 2.00 до 6.00

29.06 — з 15.00 до 17.00

Магнітні бурі, або як правильно їх називати, геомагнітні коливання – це коливання магнітного поля Землі хаотичного характеру.

Тобто ці коливання є завжди, тільки в певний момент вони набувають несподіваного ритму. І ось цей неправильний ритм людський мозок не може розшифрувати і сприймає, як перешкоди, що загрожують життю.

В організмі відразу вмикається захисна реакція у вигляді потужного викиду адреналіну, яку психотерапевти називають панічною атакою. Серце б`ється прискорено, потовиділення посилене, підвищена нервозність.

Є думка, що причина нездужання людей під час магнітних бур насправді – паніка, викликана повідомленнями в ЗМІ безпосередньо про магнітні бурі.

Хоча інші дослідники погоджуються з думкою, що частоти коливань земних полів і частоти, на яких працює людський мозок, досить близькі, і тому магнітні бурі вносять значний розлад у організм людини.

Як ми вже говорили, магнітні бурі в червні не будуть занадто сильними, але все ж пару днів тобі, можливо, доведеться потерпіти погане самопочуття.

Для того, щоб з легкістю пережити магнітні бурі в червні, дотримуйся кілька найпростіших і важливих правил:

- Виключи міцні алкогольні напої та обмеж себе в палінні;

- Зменш фізичні навантаження;

- Старайся не їсти солодкого і жирного, так як в ці дні в крові підвищується рівень холестерину;

- Якщо ти страждаєш хронічними хворобами серця, завжди тримай під рукою свої ліки, щоб ти могла в будь-який момент ними скористатися.

Безумовно, пересиджувати магнітні бурі в червні, сидячи вдома - безглуздо, але в деяких місцях їх дію можна відчути особливо сильно. В літаку, де ми не захищені повітряним шаром. В метро - тут і так електромагнітні поля наднизької частоти б`ють по нас кожен день, а під час магнітних бур - тим більше. Гостро це можна відчути, коли поїзд рушає з місця або різко гальмує. Саме в дні магнітних бур в метро можуть почастішати випадки серцевих нападів.

lady.tochka.net