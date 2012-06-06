Сьогодні жителі Землі стали свідками рідкісного зоряного явища

Жителі Землі 6 червня стали свідками рідкісного астрономічного явища - Венера пройшла по диску Сонця.

Як повідомляє ТСН, транзит Венери тривав більше шести з половиною годин.

Із Землі вона виглядала як невелика темна пляму, яка повільно пересувається по величезному сонячному диску.

За два останні тисячоліття земляни могли стати свідками цього рідкісного астрономічного явища лише 25 разів, а з часу винаходу телескопів - сім разів: у 1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882 і 2004 роках. Наступного разу можливість побачити подібне з`явиться тільки в 2117 і 2125 роках.