Худнемо на окрошці

08:53, 07 червня 2012
Зарубіжні новини
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Класна літня дієта

Улітку, в спеку найбільше хочеться пити. Найчастіше до тебе приходять думки про холодну мінералку або квас.

Окрошка – це прекрасна страва, що поєднує в собі і їжу, і напій. Мало хто знає, що з допомогою неї можна класно схуднути.

При цьому ти не відчуватимеш постійного голоду, запаморочення і дискомфорту.

Хоч окрошка містить мало калорій, вона ситна. Більше того, це єдина страва, яку можна їсти і на сніданок, і на обід, і на вечерю, і воно не приїсться.

До того ж у літню пору вона прекрасно освіжить тебе та позбавить стомлюючого процесу приготування на розпеченій плиті.

Окрошка, або холодник – це низькокалорійна страва, що дуже багата клітковиною, яка прекрасно впливає на оздоровлення корисної кишкової мікрофлори, звільняє організм від шлаків і токсинів, а це у свою чергу призводить до значної втрати ваги.

Секрет її ситості полягає в не перетравлюванні волокон клітковини, тому продовжується відчуття наповненості шлунка та приборкується апетит.

Калорійність порції холоднику на 100 грам становить приблизно лише 60 калорій. Відповідно, якщо вживати в їжу 1 кг холоднику за день, одержавши лише лише 600 калорій, не схуднути на окрошці просто неможливо.

У ній містяться і потрібні організму органічні кислоти, такі як яблучна та лимонна, ефірні олії та фітонциди, що надають страві неповторного смаку й аромату, ці речовини покращують травлення та засвоєння їжі.

Ось кілька рецептів холоднику, які допоможуть тобі схуднути:

Холодник на кефірі

Тобі знадобиться 200 г кефіру (жирністю 1%), 100 г картоплі, 2 свіжі огірки, 1 яйце, зварене накруто, 3-4 стебла зеленої цибулі та сіль – до смаку.

Зварену картоплю наріж дрібними кубиками, а свіжі огірки – соломкою. Розімни очищене яйце виделкою, а потім змішай з нарізаною зеленою цибулею. Усі продукти виклади в тарілку, посоли й залий охолодженим кефіром.

Рибний холодник

Тобі знадобиться 1 л квасу, 300 г вареної тріски, 1 пучок редиски, 3 яйця, 5 картоплин, 4 свіжі огірки, петрушка, сіль, мелений перець – до смаку. Принцип її приготування той самий, що й у першому рецепті.

Овочевий холодник

Звари 2 середні ріпи, 1 морквину й півкачана цвітної капусти, потім остуди овочі та дрібно їх наріж. 2-3 свіжі огірки нашаткуй соломкою та з`єднай з іншими овочами. Тепер дрібно наріж 2 зварені накруто яйця і з`єднай їх з порізаною зеленою цибулею; все посоли та виклади на тарілку, заливши охолодженим квасом. Перед подачею на стіл поклади порізану зелень кропу та знежирену сметану.

lady.tochka.net

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