У Росії під час гасіння лісової пожежі загинули 9 осіб

У Росії під час гасіння масштабної лісової пожежі загинули 9 десантників-пожежників.

Про це УНІАН повідомили у Федеральному агентстві лісового господарства.

«Сьогодні на пожежі в Республіці Тува постраждала група десантників-пожежників парашутно-десантної пожежної служби Тувинської авіабази. В районі Барун-Хемчікського лісництва в Байтагінському районі виникла велика лісова пожежа на площі 500 га, яка раптово перейшов у верхову. У її ліквідації брала участь група парашутистів-десантників Тувинської авіабази в кількості 13 осіб, за оперативною інформацією 4 особи вийшли з місця пожежі, 9 осіб загинули», - йдеться в повідомленні.

Дана лісова пожежа знаходиться на відстані 20 км від населеного пункту Кара-Холь, загрози населеному пункту не представляє.

Причини загибелі парашутистів-десантників встановлюються. Відомо, що всі вони пройшли навчання, мали професійні навички і досвід гасіння лісових пожеж.

На території Республіка Тува з 5 червня введено режим надзвичайної ситуації. Ситуація ускладнюється сильними вітрами, гірськими умовами.

У Туві на даний момент діють 14 лісових пожеж на загальній площі 4570 га, 2 з них локалізовано. До гасіння залучено 178 осіб і 27 одиниць техніки та 4 повітряних судна.

На даний час на допомогу лісопожежним службам Республіки Тува направлені 100 парашутистів-десантників.