Чим корисна білкова дієта

Білкова дієта є одним з найпопулярніших способів схуднення. В ході останнього дослідження фахівці Медичної школи Університету Індіани дали власну оцінку її безпеки.

Для участі в дворічному дослідженні вони запросили 307 добровольців з ожирінням, які не мали хвороб нирок (перевірялася думка, що висока концентрація білків шкодить ниркам). Частині добровольців запропонували дотримуватися дієти з низьким вмістом жиру, іншим – білкової дієти. Обстеження добровольців, проведене по закінченню експерименту, показало, що білкова дієта ніяк не погіршила здоров`я їх нирок.

likar.info