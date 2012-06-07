Про що розповість об'єм талії?

Об`єм талії передбачає ризик діабету, навіть якщо людина не страждає ожирінням, показало нове дослідження британських учених з Інституту метаболічної науки лікарні Адденбрук, в Кембріджі.

Відомо, що при індексі маси тіла 30 і вище (характеризує ожиріння) ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу підвищений. Нове дослідження показало, що жінки з об`ємом талії від 88,9 см і чоловіки з об`ємом талії від 101,6 см мають такий же ризик розвитку діабету, як і люди з ожирінням, навіть якщо їх ІМТ нижче 30.

При цьому у жінок з великим об`ємом талії ризик захворіти діабетом вищий, ніж у чоловіків. Розмір талії відображає накопичення жиру на животі і навколо внутрішніх органів. Цей жир тісно пов`язаний з розвитком діабету 2-го типу.

Результати отримані в результаті аналізу медичних карт більш як 28,5 тис. осіб, що проживають у восьми країнах Європи.

likar.info