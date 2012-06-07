Автобус зі школярами перекинувся в США
10:48, 07 червня 2012Зарубіжні новини
0
Постраждали 20 людей
Автобус зі школярами, які їхали на екскурсію до Вашингтона, перекинувся в штаті Кентуккі в ніч на четвер, постраждали 20 людей.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Fox News, в автобусі перебували 34 школярі віком 11-13 років і 20 дорослих.
В основному постраждалі отримали переломи й були доставлені до найближчих лікарень. За прогнозами медиків, їхньому життю нічого не загрожує.
Поліція округу почала розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter