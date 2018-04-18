Топ-7 медичних курйозів

Медична практика була б, напевно, дуже нудною і сумною зі всіма її болячками, коли б не курйози, які пацієнти підкидають в її скарбничку. Ми вирішили зібрати найзабавніші історії, пов`язані з вживанням різних препаратів, і склали «Топ-7 лікарських курйозів». У кращих жанрах інтриги ми побудували рейтинг, починаючи з останнього місця. 7 місце: Сон на іспиті

Сон на лекції — явище рядове. А на іспиті? Вова — старанний студент, але під час літньої сесії він заснув прямо на іспиті. Справедливості заради варто сказати, що провини нашого героя в тому не було. Просто напередодні він сильно простигнув. Щоб зняти симптоми, випив перед іспитом жарознижуючий порошок, відразу 2 пачки. «Але ж це звичайний порошок, як льодяник від горла», — розводив руками Вова. Вчитися тобі ще, студенте, і вчитися: жарознижуючі ліки є лікарськими препаратами і можуть містити компоненти, що викликають сонливість. Давай залікову книжку, поки що тверде «сім».

Інструкція: деякі жарознижуючі препарати мають седативний (снодійний) ефект, тому не рекомендується їх пити перед роботою, навчанням і перед тим, як сісти за кермо.

6 місце: Шлунок і реклама несумісні Рекламні слогани настільки укорінилися в нашій голові, що при перших болях в шлунку або печії, ми відразу біжимо купувати такі препарати. Ніна Ф. скаржилася терапевтові, що після вечері, випивши пігулку, їй стало ще гірше, хоча вона все зробила, як в рекламі. Довелося пояснювати бідній жінці, що препарат містить ферменти. Від печії вони не рятують. І взагалі, основна мета препарату – допомогти організму перетравити і засвоїти їжу.

Інструкція: показання до застосування — порушення перетравлювання їжі.

5 місце: Добігти б П`яту позицію займають послаблюючі препарати і історія Жанни. Випивши в обід відразу дві пігулки проносного, вона спокійно взялася за роботу. Через 3 години Жанна вже відпросилася додому. Пересуватися довелося дрібними перебіганнями, із зупинками для...

Інструкція: приймати на ніч і не більш за одну пігулку.

4 місце: Запальний випадок

Хто хоч раз користувався маззю для суглобів, знає її розігріваючу властивість: відчуття, що хворе місце змастили червоним перцем, заправили гасом і підпалили. Тому користуватися ним потрібно дуже обережно. Дружина Ігоря А. довго сміялася крізь сльози, перш ніж розповіла цю історію. Одного разу у неї прихопило спину, і вона попросила чоловіка змастити їй поясницю. Той дістав упаковку, витрусив тюбик і лопатку, видавив крем на долоні і розтер дружину. Краще б він скористався лопаткою, як написано в інструкції: ніби рукам і нічого, але крем з них практично не змивається водою. Про це Ігор А. дізнався, коли пішов в туалет «по-маленькому»... Пекло нашого героя добре.

Інструкція: невелику кількість гелю видавити на лопатку і змастити хворе місце.

3 місце: B6+B6=В12 Деяким невтямки, що B2, B6, B12 та інші — це назви кожного окремого вітаміну. Коли доктор порадив Світлані приймати В12, вона вирішила, що «12» — це міліграм. Купила в аптеці В6 і стала пити по 2 пігулки за раз. Справа трохи не кінчилася гіпервітамінозом. Коли лікар розібрався в чому справа, то був сильно здивований, втім, як і Світлана.

Інструкція: В2 бере участь в захисній реакції організму при запаленнях, В6 відповідає за білковий обмін, а В12 підвищує регенерацію тканин. (Різні вітаміни не замінюють один одного!).

2 місце: Хвороблива ерекція Хто хоч раз з чоловіків не хотів побачити героя-коханця? Так і наш К. вирішив влаштувати чудовий вечір для нової подружки. Йдучи з роботи, він випив пігулку. Якраз до моменту зустрічі подіє, думав він. Але подіяло раніше.

У метро довелося відвертатися до дверей, щоб пасажири не помічали «піднесеного» настрою К. «Ну, нічого, — радів він. — Швидко все відбудеться». Але і тут горе-коханцеві не повезло. Дівчина з властивою легковажністю запізнилася. Коли вона приїхала, К. переживав не найприємніші відчуття: кров застоялася, і у ділянці паху розлився біль. Довелося приймати термінові заходи, але все одно ерекція затрималася довше звичайного.

Інструкція: приймати приблизно за годину до статевого акту.

1 місце: Вагітність від контрацептивів Близько половини вагітностей виявляються незапланованими, а частина з них виникає і після прийому контрацептивів. Але це не провина виробника або лікаря, а наслідок неправильного прийому препаратів і все те ж небажання читати інструкції!

Більше всього потряс досвід застосування відомого місцевого контрацептиву, - емоційно описаний на одному з жіночих форумів в Інтернеті Веронікою – «випила пігулок навіть більше, ніж рекомендовано по інструкції, а після цього народила трійню, спасибі виробникам цього надійного засобу, допомогли збільшити народонаселення!» Грамотний співбесідник поправляє, мовляв, це пігулки вагінальні, але йому цілий хор відповідає: та ні, є і такі пігулки, які треба всередину вживати, причому запивати тільки водою! От так, ні більше, ні менше.

Причому, виробник інформує, що ефективність препарату безпосередньо залежить від правильності його застосування. По-перше, всі форми препарату приймаються тільки вагинально (!) і підбираються індивідуально: окрім пігулок, які підходять тим, у кого підвищена вагінальна секреція, існують крем з додатковою дією лубриканта (при сухості) і свічки для всіх типів секрецій. А по-друге: 1 пігулка або свічка не дасть «безпечної веселості» на всю ніч. Не варто забувати, що перед кожним новим контактом потрібно ввести нову «порцію» препарату. Хоча деякі «дівчатка» з форумів просто вражають: вони радять не звертати уваги на інструкції, і радять хто на що здатний, керуючись власним досвідом. Мабуть, Вероніка довірилася подружкам більше, ніж фахівцям. Ось і зайняла перший рядок нашого Топ-7. Все-таки демографічну ситуацію в країні поправила.

І як мовиться, «все це було б смішно, коли б не було так сумно». Щорічно реєструється маса випадків неправильного прийому ліків, які закінчуються куди менш весело, ніж в нашому хіт-параді фармацевтичних курйозів. Тому висновок один – не покладайтеся на непрофесійні поради, чужий досвід і думки, читайте інструкції самі!

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