ВООЗ стурбована зростанням випадків невиліковної гонореї

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) закликала раціонально використовувати антибіотики при лікуванні гонореї. Як повідомляє HealthCanal, міжнародна організація висловила занепокоєння щодо набуття збудниками інфекції стійкості до антимікробних препаратів.

За інформацією ВООЗ, на сьогодні гонококи набули стійкості до безлічі класів антибіотиків. Мікроорганізми зберігають чутливість лише до препаратів цефалоспоринового ряду. Проте в деяких країнах, серед яких Австралія, Великобританія, Норвегія, Франція, Швеція та Японія, були виявлені збудники, стійкі до цефалоспоринів.

У зв`язку з цим ВООЗ опублікувала керівництво, в якому закликала не тільки коректно призначати антимікробні препарати, а й зосередити зусилля на розробці альтернативних методів лікування гонореї. Крім того, організація рекомендувала проводити ретельний моніторинг і реєстрацію всіх випадків стійкості гонококів до антибіотиків.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, випадки зараження гонореєю становлять близько чверті всіх випадків захворювань, що передаються статевим шляхом, для яких розроблені ефективні методи лікування. Щорічно в світі гонореєю заражаються близько 106 мільйонів чоловік.