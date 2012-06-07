Кар'єрний ріст корисний для здоров'я

Вчені виявили: турбота про кар`єру не підриває, а зміцнює здоров`я, повідомляє Daily Mail. Так, дослідники з`ясували, що індивідууми з високим соціальним статусом найшвидше відновлюються після травм і хвороб. "Правда, в даному випадку вивчали бабуїнів. Але подібні результати виявило й нещодавнє дослідження щодо 10 тисяч держслужбовців", - пише журналіст Роб Во.

Чим вражає це відкриття? Взагалі особини чоловічої статі, які мають високий соціальний статус, відчувають сильний стрес, що теоретично пригнічує імунітет. Але американський біолог Бет Арчі, яка разом з колегами вивчила дані про бабуїнів із заповідника в Кенії, дійшла висновку: "Стрес відчувають і тварини з високим статусом, і тварини з низьким. Але кілька чинників, супутніх високому становищу в суспільстві, мабуть, оберігають самців від негативних наслідків стресу ".

Правда, зоолог Джордж Гілкріст підкреслив: "Залишається питання про причинно-наслідковий зв`язок: особина стає лідером в суспільстві завдяки своєму сильному імунітету? Або, навпаки, якщо ти лідер - імунітет сильніший?".

Хоч би як там було, при вивченні 10 тисяч британських держслужбовців виявилося: високопоставлені особи набагато рідше страждають захворюваннями серця, бронхітом або депресією, ніж дрібні чиновники, йдеться в статті.

Инопресса