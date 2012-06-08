Ще одна перевага кави

Фахівці Університету, що в Південній Флоріді, стверджують, що три чашки кави в день сприяють захисту від хвороби Альцгеймера. Такі дані учені змогли одержати завдяки тестуванню плазми крові добровольців.

Завдяки проведеному дослідженню було доведено, що люди з поганою пам`яттю і високим рівень кофеїну в своїй крові, до завершення дослідження не стикалися з повною деменцією.

Результат був отриманий після обстеження 124 осіб віком від 65 до 88 років. Спостереження добровольців тривало від 2 до 4 років. Як виявилось, у людей які страждали деменцією, що розвивалася, показники кофеїну були в межах 51%. Варто підкреслити, що раніше вже був виявлений зв`язок між кавою і хворобою Альцгеймера у мишей.

По ходу проведення експерименту ні у кого з добровольців, які скаржилися на деменцію, не був зафіксований рівень кофеїну в крові рівний його кількості в декількох чашках цього напою, що бадьорив.

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