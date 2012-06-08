Багато жінок нехтують одним з етапів очищення: хтось лише умивається проточною водою, інші, навпаки, терпіти не можуть умиватися, вважаючи за краще лише косметичний демакияж. Але ретельне очищення — перший крок в боротьбі за молодість і сяйво шкіри. Чарівний рецепт для очищення шкіри – сенс точно є!

Демакіяж

Це щоденне вечірнє видалення декоративної косметики, змішаної з секретом сальних і потових залоз. Косметичне молочко призначене для очищення сухої шкіри з непошкодженим ліпідним бар`єром і для вікової шкіри. Вершки розроблені для ще сухішої шкіри з пошкодженим ліпідним бар`єром, при лущенні і стягнутості. Гель адресований владаркам жирної шкіри. Рідина для зняття макіяжа (по суті — розбавлений водою гель) — для нормальної, сухої і чутливої шкіри і для повік.

Умивання

Видаляє залишки макіяжа і косметичного засобу. Дерматологи наполягають на цій процедурі. Рідке мило — для жирної пористої шкіри, схильної до різних висипань. Пінистий гель — підходить для всіх типів шкіри. Косметична пінка або мус — найбільш універсальний засіб: не сушить шкіру і підходить до застосування після різних професійних косметичних процедур.

Стоп-сигнал

Косметологи навіть з одним прищиком не рекомендують розправлятися самостійно. Що вже говорити про таку процедуру, як чищення — неправильно зроблена, вона може привести до травм шкіри і розповсюдження вже наявних запалень. Тим більше удома нам доступний лише найгрубіший метод — чищення ручне.

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