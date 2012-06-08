Психопатія у дитини: список ознак

Майже всі діти час від часу агресивно поводяться. Але в окремих випадках подібна поведінка може стати передвісником психопатії. За словами фахівців, батькам варто замислитися, якщо дитина не має співчуття, має садистські нахили (наприклад, по відношенню до тварин), не розуміє, в чому завинила, не відчуває страху.

Стефан Скотт, професор британського Інституту Психіатрії, упевнений: психопатію реально діагностувати вже у віці трьох років. Він склав список, за яким батьки зможуть визначити, наскільки серйозний є випадок психопатії у їхньої дитини, зазначає The Daily Mail.

Отже, можливо, у дитини психічний розлад, якщо він постійно ображає, заподіює біль і б`ється з іншими. Він також може красти або ламати чужі речі, порушувати правила (тікати з дому, не лягати спати в належний час). Коли його намагаються присоромити, він не відчуває провини, та й взагалі не бере в розрахунок почуття інших людей. Дитині наплювати на свої успіхи, як правило, зовні він неемоційний, але проявляє емоції для маніпулювання іншими. Хвора дитина звинувачує в своїх провинах оточуючих і не бажає брати на себе відповідальність. При цьому він нічого не боїться, тому загрози покарання на нього не діють. Зате його легко зацікавити можливої ​​нагородою (особиста зацікавленість завжди переважить чужу).

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