Як позбавитися від страхів уві сні?

Страхи – це психологічні травми, пережиті в дитинстві і подальшому житті, які залишаються негативними відбитками в пам`яті. Іноді нам здається, що ніяких страхів у нас немає, і з нами все гаразд. Така помилка відбувається, тому що психіка ці негативні переживання пригнічує в несвідоме. І як тільки з`являється зовнішній подразник, страхи знов дають про себе знати. Людина, що завдала психологічної травми, або проблемна ситуація активують пригнічені переживання, витягуючи їх з несвідомого в образ тривожних думок і негативних емоцій, пише UkrLife.

У нічний час страхи дають про себе знати у вигляді неспокійних і навіть кошмарних сновидінь – так наше несвідоме відображає наші недозволені проблеми.

Страх, я вважаю – одна з найзначущіших психологічних проблем. Страхи отруюють наше життя, обмежують можливості, і викликають цілий ряд психологічних захворювань.

Алкоголізм, наркоманія, переїдання – виникають все з тієї ж причини. Ми заїдаємо і запиваємо страхи, щоб притупити їх дію на нашу психіку. Все це – різновид антидепресантів, що тимчасово полегшують існування.

На жаль, є підстави говорити, що позбавлятися від страхів на рівні повсякденної свідомості украй складно. Психотерапевтичні методи виявляються неефективними, тому що страхи сидять в несвідомому, і нейтралізуються відповідно при зануренні на несвідомий рівень. Для цього використовується занурення в транс за допомогою гіпнозу. Проте дуже небагато людей піддаються гіпнозу, а більшість просто бояться такої техніки.

Ідея позбавлення від страхів під час сну прийшла спонтанно, коли до мене звернувся клієнт, що виснажується від страху, причину якого звичайними методами виявити не вдавалося. Під час розпитування з`ясувалося, що клієнт мучився від кошмарних сновидінь, при аналізі яких ми прийшли до джерела переживання. Річ у тому, що свого часу – у відважні 90-і у клієнта був свій бізнес, якому загрожував крутий московський рекетир. Все це залишилося у далекому минулому, проте в несвідомому клієнта ця ситуація як і раніше залишалася актуальною. Рекетир продовжував приходити до нього уві сні і загрожувати розправою.

Цей приклад наочно відображає, як примари минулого отруюють наше справжнє життя.

Я працював з клієнтом дистанційно по Skype, оскільки ми живемо в різних містах і країнах. Онлайн-технології дозволяють чудово спілкуватися, вирішувати психологічні проблеми і навіть застосовувати трансові техніки. Проблема полягала в тому, що клієнт не міг увійти до трансу оскільки його страх перешкоджав цьому.

Чесно кажучи, я відчув безсилля, і можливо, з цієї причини, до мене прийшла авантюрна ідея – попрацювати із страхом під час сну. Я виходив з посилки, що людська психіка є розумною системою, яка сама здатна вирішувати проблеми на несвідомому рівні. Я розробив спеціальну методику і проінструктував клієнта, що йому слід робити перед сном, щоб його несвідоме перебороло його страх.

Після першої ночі ніяких відчутних результатів не було – клієнтові, за його словами, нічого не снилося. Проте після другої ночі, ми знову зв`язалися, і клієнт розповів наступне:

«Сниться мені, що я – в якомусь барі, випиваю. Навколо – веселість, музика, танці. Ми базікаємо з барменом, він підливає мені і говорить, що скоро повинна прийти одна людина. Я зрозумів, що йшлося про того самого рекетира, і знову відчув страх. З`являються троє – два бугаї-охоронці, а між ними – якесь жалюгідне створіння – голова без тулуба з маленькими відростками замість рук і ніг. Я відразу навіть не зрозумів, хто це, але коли вгледівся уважніше, виявилося – це був той самий рекетир, якого я боявся. Я відчув жалість до цієї істоти і прокинувся».

Клієнт не відразу зрозумів значення свого сну, але для мене це був шок – я навіть не чекав такого прекрасного результату. Клієнт більше не відчував страху відносно цієї людини. Тільки жалість.

Що відбулося? Несвідоме клієнта одержало перед сном установку – переробити страх. Негативне переживання було мінімізоване і виражене в образі нового сну, де страшний рекетир виявився в образі жалюгідного виродка.

Це зайвий раз підтверджує, що наша несвідома суть, мудріша і розумніша за поверхневий розум. За допомогою цієї техніки можна позбавитися не тільки від страху, але і від образи, ревнощів, злості, відчуття провини і інших негативних переживань.

Ігор Сомов

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